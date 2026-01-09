IN EVIDENZA

Delmastro “Qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana”

Gen 9, 2026


CUSTONACI (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Siamo qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana, quanto non sia vera la storia delle regole d’onore: non esiste una società d’onore nel momento in cui si esegue la condanna a morte di un bambino e di un servitore dello Stato”. Lo ha dichiarato Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia, in occasione della manifestazione “Un Angelo al Galoppo” in ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo, 12 anni, rapito e sciolto nell’acido.
