IN EVIDENZA

Delmastro “L’equo compenso garantisce il sapere dell’avvocato”

Di

Ott 16, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Se vogliamo che l’avvocato sia un interprete vivo della cultura del suo tempo, fortemente radicato nella nostra cultura giuridica, ma anche con la testa verso il futuro per l’affermazione dei nuovi diritti, era indifferibile una riforma dell’ordinamento della professione forense, di cui abbiamo raccolto la delega, per rafforzare l’indipendenza e la libertà dell’avvocato, rafforzare il segreto professionale, aggiornare la disciplina dei compensi per garantire l’equo compenso a tutti gli effetti. Nell’esercizio della professione possiamo avere una dimensione anche industriale, ma il sapere artigianale dell’avvocato è garantito dall’equo compenso, perchè mai saremo dipendenti di grandi organizzazioni industriali”. Così Andrea Delmastro, sottosegretario di Stato per la Giustizia, intervenuto oggi all’apertura del Congresso Nazionale Forense a Torino.

xn3/trl/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

UnitelmaSapienza, nasce la nuova web radio

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Traffico di droga in provincia di Matera, 41 arresti

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

“Biologia su misura”, a Palermo esperti a confronto

Ott 16, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il 60% dei commercialisti italiani è pronto a investire nell’IA

Ott 16, 2025
TOP NEWS

Pfizer premiata per il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale

Ott 16, 2025
TOP NEWS

Papa “L’uso della fame come arma di guerra è un crimine”

Ott 16, 2025
TOP NEWS

Università IUL e aziende si incontrano per creare l’HR del futuro

Ott 16, 2025