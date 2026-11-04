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Della Valle “Sconfitta la politica estera interventista degli Usa”

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Nov 4, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La sconfitta di Trump è la sconfitta della politica estera statunitense degli ultimi 15 anni, se vogliamo, la politica estera interventista degli Stati Uniti a prescindere da democratici o repubblicani che siano”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Movimento 5 stelle, Danilo Della Valle, in merito all’esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti.
L’eurodeputato ha spiegato che il motivo della perdita di fiducia degli elettori è legato alle diverse guerre ancora in corso in cui è coinvolta l’America: “Trump aveva promesso di mettere fine al conflitto russo-ucraino, invece non l’ha fatto, anzi sta giocando a fare il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, si è fatto portare in guerra con l’Iran contro l’Iran da Israele, e ha continuato a violare il diritto internazionale come in Venezuela”.

xf4/sat/gsl

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