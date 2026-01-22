IN EVIDENZA

Del Sette “I 120 anni dell’Aci sono importanti per tutti gli italiani”

Di

Gen 22, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “I 120 anni dell’Aci sono importanti per tutti gli italiani, perché l’Aci in questi 120 anni è cresciuta moltissimo. Oggi ha un milione e duecentomila soci, è federazione sportiva nazionale fin dall’inizio aderente alla Fia e al Coni, l’unica federazione sportiva dell’automobilismo italiana, oltre che pubblico registro automobilistico. Questa è una giornata importante che chiude l’anno, perché era stata fondata il 23 gennaio 1905, è stato un anno impegnativo con poche celebrazioni e molto lavoro, anche perché è stato un anno quasi per intero di commissariamento”. Così il commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia, il generale Tullio Del Sette, all’evento per l’annullo filatelico del francobollo dedicato all’Automobile Club d’Italia per i suoi 120 anni, organizzato al Mauto di Torino. “Abbiamo lavorato molto e abbiamo ottenuto grandi risultati”, ha aggiunto Del Sette.

xn3/sat/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Maltempo, Musumeci “Capire attentamente quante sono le attività danneggiate”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, interventi della Guardia Costiera nei territori colpiti del Sud Italia

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Geronimo La Russa “L’Aci vuole proiettarsi al futuro”

Gen 22, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Bologna rimonta due gol, pari col Celtic in Europa League

Gen 22, 2026
TOP NEWS

Cina, boom nella produzione di cereali nel 2025

Gen 22, 2026
TOP NEWS

Schlein “L’Italia non deve partecipare al Board of Peace”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, Musumeci “Capire attentamente quante sono le attività danneggiate”

Gen 22, 2026