Del Sette “I 120 anni dell’Aci sono importanti per tutti gli italiani”

TORINO (ITALPRESS) – “I 120 anni dell’Aci sono importanti per tutti gli italiani, perché l’Aci in questi 120 anni è cresciuta moltissimo. Oggi ha un milione e duecentomila soci, è federazione sportiva nazionale fin dall’inizio aderente alla Fia e al Coni, l’unica federazione sportiva dell’automobilismo italiana, oltre che pubblico registro automobilistico. Questa è una giornata importante che chiude l’anno, perché era stata fondata il 23 gennaio 1905, è stato un anno impegnativo con poche celebrazioni e molto lavoro, anche perché è stato un anno quasi per intero di commissariamento”. Così il commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia, il generale Tullio Del Sette, all’evento per l’annullo filatelico del francobollo dedicato all’Automobile Club d’Italia per i suoi 120 anni, organizzato al Mauto di Torino. “Abbiamo lavorato molto e abbiamo ottenuto grandi risultati”, ha aggiunto Del Sette.

