Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non possiamo sapere dove arriverà questa Nazionale, noi da tifosi abbiamo due sogni, il primo è quello di andare ai Mondiali e il secondo è di dare tantissimo in circostanze particolari. Penso che Gattuso e tutti igiocatori abbiano dato un bel segnale, ma sanno benissimo che questo è un percorso che non può fermarsi qui”. Così Alex DelPiero, in occasione dell’evento per il 50esimo anniversario della Niaf a Washington.

xp6/gm/gsl