IN EVIDENZA

Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

Di

Ott 18, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non possiamo sapere dove arriverà questa Nazionale, noi da tifosi abbiamo due sogni, il primo è quello di andare ai Mondiali e il secondo è di dare tantissimo in circostanze particolari. Penso che Gattuso e tutti i
giocatori abbiano dato un bel segnale, ma sanno benissimo che questo è un percorso che non può fermarsi qui”. Così Alex Del
Piero, in occasione dell’evento per il 50esimo anniversario della Niaf a Washington.

xp6/gm/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Simonelli “Ci piacerebbe giocare negli Usa Supercoppa prossimo anno”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Cirio “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Gherlone “Colmiamo qualche carenza”

Ott 18, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tudor “Il Como ha speso tanti soldi, è una finta piccola”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Simonelli “Ci piacerebbe giocare negli Usa Supercoppa prossimo anno”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Cirio “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025