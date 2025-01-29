IN EVIDENZA

Decolla C-130 italiano con a bordo palestinesi bisognosi di cure

Di

Set 29, 2025


ROMA (ITALPRESS) – E’ iniziato il trasferimento in Italia di altri pazienti palestinesi bisognosi di cure. Nelle immagini il decollo del primo dei tre voli.
Il C-130 dell’Aeronautica militare con un nuovo gruppo di minori palestinesi provenienti da Gaza è decollato da Elat (Israele). I pazienti verranno accolti in Italia, nell’ambito della quindicesima operazione di evacuazione umanitaria.

sat/azn
(fonte video: Ministero della Difesa)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

“Green Road e Mobilità elettrica”, da Anas piano da 90 milioni

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Marche, Acquaroli vince elezioni “Determinati a continuare il lavoro”

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Trump incontra Netanyahu alla Casa Bianca

Set 29, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

“Green Road e Mobilità elettrica”, da Anas piano da 90 milioni

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Decolla C-130 italiano con a bordo palestinesi bisognosi di cure

Set 29, 2025
TOP NEWS

Aeroporti, Dubai realizzerà un hub record da 260 milioni di passeggeri

Set 29, 2025
TOP NEWS

Castellani “Visita Mattarella in Kazakistan rafforza le relazioni”

Set 29, 2025