DEBUTTO CASALINGO CON VITTORIA PER L’ALESSANDRIA VOLLEY

Nella seconda giornata del Campionato FIPAV di serie C femminile abbiamo assistito al debutto casalingo delle ragazze dell’Alessandria Volley. Debutto vincente con un 3 a 0, 25/16 25/13 25/16 i parziali, inflitto al giovanissimo team dell’Igor Novara. La partita è risultata piacevole con spunti interessanti ed è scivolata via senza nessun sussulto nè colpi di scena. Una trama scritta già dalle prime battute del match dalle ragazze del Presidente Andrea La Rosa e portata a termine con assoluta tranquillità, quella tranquillità che ha permesso di limitare al minimo le percentuali di errori. Quella tranquillità che unita a determinazione, consapevolezza e voglia di vittoria possono essere gli ingredienti giusti per un percorso di primo piano. Un percorso di primo piano, per l’appunto, auspicato e ricercato da tutto lo staff dirigenziale presente sulle tribune e dal numeroso stuolo di “aficionados” che non hanno smesso un solo minuto di incoraggiare le ragazze in maglia bianca. I liberi Arianna Ferrari e Chiara Cazzulo, la capitana Romina Marku con Matilde Furegato, Alice Giacomin, Elisa Marku, Alessia Falocco, Martina Fracchia, Valentina Soriani, Francesca Oberti, con in cabina di regia Giulia Ponzano e Silvia Rinaldi e la presenza in panchina del centrale Arianna Bernagozzi alle prese con un infortunio che la terrà lontana dal campo di gioco ancora per molto tempo sono le ragazze che hanno difeso i colori alessandrini agli ordini del coach Marco Jus Ruscigni coadiuvato dal secondo Giorgio Oberti e panchina completata dai Team Manager Marco Bernardelli e Simone Ponzano, dal medico sociale dott. Francesco Mele con il fisiomassoterapista Antonio Aita (che compongono parte dello staff dell’Alessandria Volley Medical Zone) e dallo scoutman Paolo Demagistris. Tre set, che come evidenziano i parziali, sono stati caratterizzati da un unico fil rouge che ha visto le alessandrine avanti nel punteggio e le igorine ad inseguire. Solo nelle battute iniziali del terzo set, complice un minimo rilassamento di Ferrari e compagne, le novaresi hanno tenuto testa alle locali giocando punto a punto fino al 13 pari. Su questo punteggio Giacomin e socie hanno ripreso in mano il comando del gioco e con 12 punti all’attivo e solo 3 lasciati alle avversarie chiudono set e partita. 3 punti importanti per la classifica che le vede al secondo posto con 5 punti dopo 2 giornate. E finale con le ragazze ad applaudire e a ricevere gli applausi del pubblico e ad intonare il classico “…. Tanti auguri …. “ dedicato a “Fisio Bomber Antonio Aita” per il suo compleanno. Anche queste semplici manifestazioni mettono in evidenza l’esser squadra, l’esser team, l’esser coesi e compatti, avere la consapevolezza che il successo di una squadra passa sempre attraverso tutte le sue componenti sia tecniche che societarie. Ora teste concentrate e braccia calde per il prossimo match casalingo di domenica prossima 23 ottobre alle ore 18,30 al Palacima con avversario di turno il temibile Piossasco Volley.

Ultima nota di cronaca. L’incontro della serie C è stato preceduto da quello della serie D femminile che ha visto contrapposte le giovanissime, tutte classe 2007 e 2008, del DUEA Volley, progetto che vede unire le forze dell’Alessandria volley e dell’Acqui pallavolo, al team del Lasalliano To Play. La vittoria ha arriso a quest’ultime per 3 a 0 con i parziali di 20/25 18/25 23/25. I coach Luca Astorino e Gabriella Scarrone poer l’occasione hanno avuto a disposizione Caterina Barco, Costanza Frera, Beatrice Iviglia, Benedetta Lombardi, Ilaria Marega, Vittoria Moretti, Iksilda Musaj, Ambra Peniku, Martina Pezzoli, Giulia Satragno, Martina Scagliola e Martina Zunino. Il prossimo impegno vedrà le ragazze del DUEA affrontare il team dell’ In volley Piemonte sabato 22 ottobre alle ore 17,00 ad Acqui Terme.