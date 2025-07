Debutta in Italia Renault 5 Turbo 3E, bomba sportiva

ROMA (ITALPRESS) – Rivisitazione moderna ed elettrica delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 degli anni Ottanta, Renault 5 Turbo 3E incarna la voglia di innovazione, l’audacia e lo spirito agonistico della Marca. Sostenuta da Alpine e dalle sue competenze nello sviluppo di modelli elettrici sportivi, Renault riporta in auge il mito di R5 Turbo come una vera e propria “bomba sportiva” con design esuberante, piattaforma creata su misura e motori da 555 cavalli posizionati sull’asse posteriore.

Sarà commercializzata con un prezzo di lancio previsto di 155.000 euro per i primi 500 clienti che avranno firmato la prenotazione.

