Debito pubblico in calo a luglio

ROMA (ITALPRESS) – Debito pubblico in lieve discesa a luglio. Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 1,1 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.946,6 miliardi. L’avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche ha più che compensato l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio. Il debito delle Amministrazioni locali e quello delle Amministrazioni centrali sono diminuiti rispettivamente di 0,7 e 0,4 miliardi; quello degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. A luglio le entrate tributarie dello Stato sono state pari a 60,5 miliardi, in diminuzione dell’8,4 per cento su base annua. Nei primi sette mesi del 2024 hanno superato complessivamente i 309 miliardi.

