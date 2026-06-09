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De Sanctis “Il calcio paralimpico variegato, avanti con massima collaborazione”

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Giu 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “È il massimo campionato e fa parte del programma paralimpico, quindi è molto importante come disciplina.
Le formule sono le più svariate, ma quello che conta è che il calcio a 5 non vedenti faccia parte della federazione. Il mondo
del calcio paralimpico è variegato ed è diviso tra tutti i tipi di disabilità, ma da parte nostra c’è sempre massima collaborazione
tra tutte le organizzazioni. Il calcio è un fenomeno sociale e spero possa garantire il miglior futuro possibile per il nostro
mondo”. Così Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, a margine della conferenza stampa di presentazione delle Final Four
di calcio a 5 B1 non vedenti, in programma a Roma il 13 e il 14 giugno.

mec/gm/gtr

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