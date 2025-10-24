De Luca “L’inverno demografico unisce drammaticamente tutto il Sud”

BARI (ITALPRESS) – “Il metodo di selezione dei gruppi dirigenti dentro i partiti è legato o al correntismo o alla casualità. Le forze politiche storiche avevano dei percorsi di lavoro, di fatica, di maturazione, di conoscenza delle amministrazioni e delle macchine amministrative e qui ti ritrovi a volte a Roma personaggi che sono delle nullità politiche totali e questo purtroppo è un problema che riguarda tutte le forze politiche”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato questa sera a margine dell’evento “Amministrare i territori” a Bari. “C’è per esempio un dato che unisce drammaticamente tutto il Sud: l’inverno demografico. La perdita di centinaia di migliaia di giovani rimane la grande tragedia del Sud. Non siamo riusciti a impedire questa fuga di giovani e a creare le condizioni di vita e di lavoro per un’intera generazione. Questo richiederebbe uno sforzo nazionale straordinario. Richiederebbe uno sforzo di investimenti straordinario, cioè una crescita del sud del 5, 6 o 7% l’anno per affrontare i problemi dell’area meridionale”, ha aggiunto.

