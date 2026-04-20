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De Laurentiis “Detto a Malagò di prendere in mano la situazione”

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Apr 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Partendo per Los Angeles, sull’aereo, ho chiamato Malagò e gli ho detto di prendere in mano la situazione del calcio italiano perché è un imprenditore, è stato al Coni, ha creato il circolo più importante d’Europa, ha venduto Ferrari, Rolls Royce, Maserati a tutto il mondo. Nessuno meglio di lui. Poi è anche un grande sportivo, hai sempre giocato a calcetto, sei innamorato del calcio. L’unico difetto è che è innamorato della Roma, pazienza, sopporteremo anche questo”. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, prima della riunione della Lega Calcio Serie A a Milano in merito alla candidatura, non ancora ufficiale, di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. “Noi siamo stanchi di essere portati per mano da persone che interpretano i ruoli istituzionali per avere un proprio prestigio – ha aggiunto il numero uno del club azzurro – e questo non va bene perché nella vita la cosa più importante è lavorare, ma per poter lavorare bisogna sapere. E allora nessuno più di un imprenditore che fa impresa e che non fa presa può aggiustare le cose che non funzionano.

xp5/mc/azn

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