IN EVIDENZA

Ddl Isole Minori, Calderoli “Seguita strada già percorsa per i comuni montani”

Di

Ott 28, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato oggi, la prima legge sulla valorizzazione delle isole minori. Le isole rappresentano un capitolo importante della nostra popolazione e del nostro territorio”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Abbiamo seguito una strada, già percorsa per i comuni montani, cioè come contrastare l’allontanamento e come promuovere il ritorno in quelle realtà garantendo quei diritti che sono fondamentali – ha aggiunto Calderoli – a partire dal capitolo della salute, dell’istruzione, attività d’impresa, poi ci sono capitoli legati alla giustizia, allo sport. Molte proposte sono arrivate dagli altri ministeri. Questo cammino rappresenta solo l’inizio”.

xc3/sat/mca1

(Fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Digitale ed energia, a Innovation Village tavola rotonda di Optima Italia

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Ddl Isole Minori, Musumeci “Garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, dal Cdm nuovo decreto. Calderone “Scelta strategica”

Ott 28, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Digitale ed energia, a Innovation Village tavola rotonda di Optima Italia

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Ddl Isole Minori, Calderoli “Seguita strada già percorsa per i comuni montani”

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Cina: ministero Commercio, quasi completati preparativi per l’ottava CIIE

Ott 28, 2025