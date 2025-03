Ddl Ia, Pavanelli “Sciogliere nodi governance e copertura economica”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo imparare a governare l’intelligenza artificiale perché non la possiamo fermare, è un dato di fatto. La governance resta uno dei grossi nodi da sciogliere al centro del ddl IA. C’è poi ancora molto da chiarire sulla copertura economica: questo ddl è legato alla legge di bilancio e non si possono aggiungere altri fondi. All’interno del testo ci sono talmente tante criticità che addirittura la maggioranza ha soppresso un articolo intero”. A dirlo Emma Pavanelli, deputata del M5S e Capogruppo della Commissione Attività Produttive della Camera, intervenuta a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV, canale 260 del digitale terrestre. “E’ un ddl rimasto fermo per mesi, ripreso due sere fa all’ultimo momento e non sono stati presi assolutamente in considerazione tantissimi emendamenti – aggiunge -. Come Movimento 5 Stelle ci siamo occupati tantissimo della tutela diritto d’autore. I sindacati degli attori si stanno muovendo perché temono che l’IA possa mettere a repentaglio molti posti di lavoro. Sono criticità importanti e non di secondo ordine che vanno affrontate con urgenza”.

mca2/fsc