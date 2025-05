Dazi, Zoppas (ICE) “Confidiamo nel dialogo tra Europa e Stati Uniti”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci auguriamo alla fine di questi 90 giorni di pausa, che le conversazioni, i dialoghi, le negoziazioni tra Europa e America possano farci arrivare a una situazione di dazio minimo se non nullo”. Lo ha detto Matteo Zoppas, Presidente Agenzia ICE, a margine dell’evento “Inside Italian Wine’s Next Move in America” a Washington, organizzato da

Veronafiere e dall’Agenzia ICE, parlando dei dazi.

