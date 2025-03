Dazi Usa, Spinelli “Imprese devono essere vigili e flessibili”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il tema dei dazi non è una novità, anche Biden aveva confermato le misure della prima amministrazione Trump. Oggi c’è un contesto generale che desta preoccupazione, ma bisogna mantenere calma e sangue freddo. La nostra raccomandazione alle imprese è quella di mettere in atto vigilanza e flessibilità per attuare quelle strategie che consentono di attutire il colpo dei dazi”. Lo afferma Giovanni Spinelli, Managing Partner dell’ufficio di New York e responsabile dell’Area Internazionale dello studio legale Bartko Pavia LLP.

