Dazi, Tamajo “Oltre 12 milioni a sostegno delle aziende siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) – “A proposito della minaccia dei dazi, ieri abbiamo approvato una manovra, in giunta, e metteremo più di 12 milioni di euro per l’internazionalizzazione, per cercare di far capire alle aziende siciliane quale sia la nostra strategia. Stiamo ragionando su quali mercati aggredire, per cercare di comprendere come, attraverso queste risorse, sia possibile sostenere le nostre aziende per portarle verso mercati diversi da quello americano. Abbiamo già organizzato una missione commerciale a Pechino – ha annunciato -e stiamo lavorando per Shanghai, per la Cina, per l’India, vogliamo portare anche aziende a Dubai e a Riad. Tranquillizziamo gli imprenditori che in questo momento sono preoccupati”. Lo ha dichiarato Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività produttive, nel corso di un evento a Palermo organizzato dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna nella giornata che celebra il Made in Italy. xd6/vbo/mca1