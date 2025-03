Dazi, Musumeci “Fase d’incertezza, riaprire dialogo con gli Usa”

MILANO (ITALPRESS) – Sui timori di potenziali dazi americani “è chiaro che ci troviamo in una fase di transizione, di grande incertezza, non sappiamo quali saranno e come si evolveranno gli eventi nei prossimi mesi. La parola d’ordine per noi è garantire l’unità, ma dobbiamo anche tenere conto che l’Occidente è fatto non soltanto di Europa ma anche di Stati Uniti”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e delle Politiche del mare, a margine della nona edizione di Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry.

