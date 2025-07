Dazi, Lollobrigida “Tavolo comune con Usa per rafforzare rapporti”

ROMA (ITALPRESS) – “Lavoriamo perché si evitino delle criticità al sistema, lo facciamo costantemente e quotidianamente. Stiamo lavorando a un tavolo comune con gli Stati Uniti per aumentare i nostri rapporti commerciali, far crescere la nostra ricchezza e se far crescere la nostra ricchezza permette anche di garantire agli Stati Uniti una crescita, siamo doppiamente contenti perché Unione Europea e Stati Uniti rappresentano la democrazia nel mondo”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del docufilm “Divinazione Expo”. “Mettere in difficoltà e in discussione la prosperità dei nostri popoli significa creare anche delle tentazioni a guardare a Stati autocratici – avverte -, questo non ce lo possiamo proprio permettere”.

xb1/sat/mca1