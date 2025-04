Dazi, Landini “Italia ed Europa evitino le delocalizzazioni negli Usa”

MILANO (ITALPRESS) – “La prima cosa da evitare sono le delocalizzazioni. Ogni Paese oggi ti dice che se vieni a investire da me allora paghi meno tasse. Bisogna essere in grado di avere anche un sistema fiscale che faccia sì che le multinazionali paghino le tasse laddove avviene la produzione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di Futura 2025.

“L’Europa deve cambiare strategia, così rischiamo di non contare più assolutamente nulla”, ha aggiunto.

xh7/ads/mca1