STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Europa in questo momento dovrebbe reagire in maniera furiosa alla notizia di Trump che propone dazi in settori che sono strategici. Questa linea morbida non è più accettabile”. Così l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Cristina Guarda, a margine del dibattito parlamentare sulla cooperazione multilaterale e i dazi, che si è tenuto durante la sessione plenaria aStrasburgo.

