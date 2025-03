Dazi, Gallo “L’Europa saprà reagire”

ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato e poi applicato dei dati importanti rispetto a prodotti di qualità, dai nostri vini ai nostri formaggi e salumi: elevare i dazi mette a rischio un’economia che era in sicura crescita” ma “sono convinto che l’Europa saprà reagire”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria e responsabile del Dipartimento Sicurezza alimentare e difesa del cibo italiano nel mondo di Forza Italia, Gianluca Gallo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “Innanzitutto c’è stato un rinvio di qualche settimana dell’applicazione dei dazi, il che significa che anche da parte degli Stati Uniti c’è probabilmente la volontà di trattare. Poi l’Europa non può essere subalterna agli Stati Uniti, né sul tema della difesa, né sull’economia: l’Occidente deve essere in sintonia, non si può pensare ad un mondo occidentale in cui gli Stati Uniti siano da soli, per cui l’Europa deve acquistare consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità. Sono fiducioso, peraltro noi siamo resilienti”, ha spiegato.

sat/mrv