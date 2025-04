Dazi, Feltrin (Federlegno) “Preoccupati, mercato Usa vale 13% export”

MILANO (ITALPRESS) – “La preoccupazione è elevata, sia per il mercato americano, perché ovviamente i dazi colpiscono chi esporta verso questo mercato che per noi vale 1,7 miliardi e che vale il 13% delle nostre esportazioni. Ma anche, ci preoccupa molto la crisi che si può innescare a livello mondiale, perché in periodi di incertezza i consumi aumentano. Se programmiamo delle spese con un clima di ottimismo, si programmano e poi si fanno”. Così Claudio Feltrin , presidente di FederlegnoArredo, a margine dell’inaugurazione della 63esima edizione del Salone del Mobile di Milano. “In questo clima, oggettivamente chi ha programmato delle spese può anche decidere di sospenderle. Auspichiamo che nell’arco di qualche settimana si riesca a definire, o perlomeno avere la certezza di quello che è il nostro futuro”, ha concluso.

