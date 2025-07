ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo grande fiducia nel lavoro del governo, del ministro Tajani e della Commissione europea per evitare imposizioni di dazi. Il danno sarebbe innanzitutto per gli Usa e per i cittadini americani con rischi di carenze, aumento dei costi assicurativi e sanitari e un impatto sul Pil”. È quanto afferma Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, a margine dell’Assemblea annuale.

