IN EVIDENZA

D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella

Di

Set 4, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Desidero rivolgere le mie congratulazioni al dottor D’Ascola con gli auguri per il compito che gli è stato affidato di presiedere la Corte di Cassazione. Al tempo stesso formulo apprezzamento per il dottor Mogini, magistrato di elevato e indiscusso valore”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del plenum straordinario del Csm che ha eletto Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Cassazione.
mgg/mca2
Fonte video: Quirinale

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Studio Pwc-Jti-Arel, divario tra percezione sostenibilità e realtà

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Fede, Brosio “Da Mediaset silenzio assordante”

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Fede, Brachino “Emilio è stato il nostro maestro”

Set 4, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella

Set 4, 2025
TOP NEWS

Studio Pwc-Jti-Arel su sostenibilità, divario tra percezione e realtà

Set 4, 2025
TOP NEWS

Cdm approva la riforma sulla responsabilità del personale sanitario

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Studio Pwc-Jti-Arel, divario tra percezione sostenibilità e realtà

Set 4, 2025