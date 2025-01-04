D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella





ROMA (ITALPRESS) – “Desidero rivolgere le mie congratulazioni al dottor D’Ascola con gli auguri per il compito che gli è stato affidato di presiedere la Corte di Cassazione. Al tempo stesso formulo apprezzamento per il dottor Mogini, magistrato di elevato e indiscusso valore”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del plenum straordinario del Csm che ha eletto Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Cassazione.

mgg/mca2

Fonte video: Quirinale