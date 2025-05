Damiano “Per alzare i salari agire su più fronti”

ROMA (ITALPRESS) – Quella dei bassi salari è una grande questione per l’Italia, per i lavoratori per le famiglie. L’Associazione Lavoro&Welfare ha promosso un confronto tra docenti, esperti del settore, sindacalisti, sul tema della povertà retributiva. “Bisogna agire su più fronti per alzare i salari – ha detto Cesare Damiano, presidente dell’associazione Lavoro&Welfare -. Il primo sicuramente è quello della diminuzione della pressione fiscale, ha iniziato il governo Draghi, ha continuato questo governo, è stato reso strutturale, bisogna quindi che questa strada rimanga. In secondo luogo, a mio avviso, si tratta di introdurre misure di salario minimo, come viene richiesto in parlamento, ma il governo non ascolta, in terzo luogo bisogna agire sul tema della fiscalizzazione degli aumenti retributivi, quando i contratti vengono rinnovati nei loro tempi naturali, perché ritardare il rinnovo dei contratti vuol dire diminuire il potere d’acquisto e poi non dimenticare il tema delle pensioni soprattutto per il ceto medio”.

