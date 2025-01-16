IN EVIDENZA

D’Amato “Le cyber-mafie utilizzano sempre più la moneta virtuale”

Set 16, 2025


MESSINA (ITALPRESS) – “Le mafie, oggi, non solo hanno avviato da tempo un processo di integrazione fra loro, ma ricorrono sempre più agli strumenti della moneta virtuale, che garantisce anonimato e privacy. Inoltre, hanno dimostrato grande capacità di adattamento e di utilizzo delle nuove tecnologie, tanto che si parla ormai di vere e proprie ‘cyber-mafie'”. Lo ha detto il procuratore di Messina, Antonio D’Amato a margine del convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”, in corso nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. xr6/mgg/mca1

