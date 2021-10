“Dalla Puglia alla brace”: un’esplosione di gusto

La Puglia è sole, mare e buon cibo; in corso Acqui 92 anche se non ci sono né mare né sole, sembra di essere in Puglia perché Vincenzo, Michael e Brunetta, pugliesi doc, hanno creato un luogo dove tutto è sapore: Dalla Puglia alla brace” è più di una macelleria, è una gastronomia dove si può acquistare il pronto da cuocere o direttamente le pietanze già cotte. Tradizione, qualità e genuinità sono alla base di questa gastronomia artigianale. Secondo un’antica ricetta di famiglia ci sono le bombette, un involtino di coppa di suino ripieno di formaggi tipici e spezie mediterranee, tipico della zona di Brindisi, la cui cottura può essere fatta alla brace, in pentola, al forno e al grill; c’è la salsiccia zampina, con formaggio, prezzemolo, pomodoro; ci sono le polpette anche con impanatura cotte al gusto di lime e pepe rosa, al bacon, alla palermitana e piccanti.

Non mancano le gustose “brasciole”, involtini di manzo ripieni di formaggio e sedano cotti in umido al sugo, le girelle e i tramezzini di carne farcita. Un’esplosione di bontà e sapori non soltanto di carni, si possono acquistare anche i famosi taralli salati e dolci preparati artigianalmente, frise e friselle, orecchiette originali. Per accompagnare il pasto si possono scegliere vini pregiati pugliesi come il primitivo e il negroamaro. Una volta a settimana verrà proposto un piatto tipico pugliese come la parmigiana, il riso patate e cozze, la pasta al forno pugliese con polpettine e uova sode; “Dalla Puglia alla brace” è aperto dal lunedì al mercoledì dalle 8,30 alle 12,30, dal giovedì al sabato anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. Una serata a sorpresa durante la settimana sarà dedicata al panzarotto (detto anche “fritta”) conosciuto ovunque nel mondo. Un luogo, quindi, del sapore dove potete assaggiare piatti tipici pugliesi e riscoprire le tradizioni delle lavorazioni di una volta.