Dadati (Lariofiere) “Con Regione Lombardia sale il livello di Young”

MILANO (ITALPRESS) – “Young è il salone dell’orientamento scolastico. Va dalle medie alle superiori, dalle superiori all’università, e poi verso il mondo del lavoro. È un salone che raccoglie oltre 25mila partecipanti e visitatori a ogni edizione. Ha 186 espositori tra enti formatori, scuole, aziende e università, tutte quelle della Lombardia. Regione Lombardia entra in Young e ci permette di innalzare ulteriormente il livello dell’offerta di formazione e di orientamento”. Così il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, in occasione della presentazione di “Young – Orienta il tuo futuro”, 17° Salone Nazionale dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro promosso dalla Fondazione Lariofiere e dalla Camera di Commercio Como-Lecco. “Affrontiamo un momento complesso di scelta, che parte addirittura in quarta superiore. È il momento in cui si inizia a scegliere. Con Regione Lombardia e l’assessore Fermi riusciremo a farlo diventare il riferimento dell’orientamento lombardo”, ha aggiunto Dadati.

