Cuva “Valutiamo positivamente riforma della delega tributaria”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto concentrare la nostra riflessione a un tema di grande attualità come la riforma della delega tributaria. Faremo un primo bilancio sotto il profilo della conformità ai principi costituzionali”. Lo ha detto Angelo Cuva, presidente della Camera degli avvocati tributaristi e vicepresidente dell’Uncat, nel corso di un convegno a Palermo: “La nostra valutazione in prima battuta è positiva, la riforma va in questa direzione nell’ottica di un nuovo rapporto tra fisco e contribuente ma soprattutto nel rispetto dei principi che possono garantire un equo sistema fiscale: tuttavia vanno fatti ulteriori passi soprattutto nell’ottica della riduzione del carico fiscale nella versione tributaria, su cui vanno trovate nuove risorse che noi riteniamo si possano recuperare attraverso un abbattimento delle agevolazioni fiscali, che in Italia sono molto elevate e andrebbero ridotte drasticamente”.

