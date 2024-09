Crosetto “Zelensky ha ringraziato Italia per aiuto nella difesa aerea”

ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Italia per l’aiuto offerto finora, soprattutto per la parte più importante della difesa aerea”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della riunione a Ramstein del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. “Il sistema Samp-T che abbiamo consegnato e quello che spero consegneremo nel più breve tempo possibile hanno consentito agli ucraini di difendersi dagli attacchi missilistici russi, che hanno colpito le infrastrutture energetiche, le scuole, gli ospedali e la popolazione civile”, ha aggiunto. “Dobbiamo fare in modo che questa guerra cessi e, fin quando questo non accadrà, dobbiamo far modo che i bambini, le donne, i cittadini ucraini non muoiano: il primo modo di farlo è fermare i missili che ogni giorno cadono su obiettivi civili”.

