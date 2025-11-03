Crosetto “L’Italia ha il dovere di costruire una difesa da qualunque evenienza”





ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è un paese che ripudia la guerra come strumento di offesa, ma è un paese che ha il dovere di costruire una difesa da qualunque evenienza possibile”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del calendario della Difesa. “Ormai lo dico, da tempo, che noi non siamo preparati ai tempi in cui viviamo perché, fino a quattro anni fa nessuno di noi pensava di parlare di scenari come quelli che viviamo adesso, e quindi avevamo tutti deciso, tutti d’accordo, di disinvestire nella difesa per utilizzare risorse in altri settori altrettanto importanti”, ha aggiunto.

