Crosetto “E’ il momento di fare sinergia tra le forze armate”

Nov 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Il primo calendario della Difesa nasce anche dall’idea di dare, sia all’interno che all’esterno, il messaggio del fatto che bisogna cooperare, bisogna abbattere le barriere. Vale tra le forze armate quello che vale, ad esempio, tra i carabinieri e la polizia: c’è sempre un pò di competizione anche in positivo, ma è il momento di fare sinergia, giù le barriere, giù i muri, maggior collaborazione possibile tra tutti”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del primo della Difesa.
