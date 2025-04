Crolla “L’impatto dei dazi di Trump non sarà devastante per l’Italia”

MILANO (ITALPRESS) – “Questa sera verranno annunciati i dazi reciproci. Pensiamo che per quanto riguarda l’Italia non ci sarà un impatto così devastante, ma qualsiasi cosa ci fosse sarà comunque negoziabile e magari a livello di Ue andremo incontro a richieste storiche delle amministrazioni americane rispetto ai dazi e a barriere non tariffarie europee che dovranno essere abbassate necessariamente”. Lo ha detto il consigliere delegato di AmCham Italy Simone Crolla, a margine dell’evento “The art of the international deal. Preparing for a new trade era” a Milano per discutere degli imminenti dazi sull’Europa annunciati dal presidente americano Donald Trump.

xh7/sat/mca3/Italpress