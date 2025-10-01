IN EVIDENZA

Crolla “Calo export Usa? Aspettiamo nuovo anno per capire peso dazi”

Ott 1, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Il dato italiano dell’export americano è in crescita. Questo per due fattori: il primo è che gli importatori americani si sono affrettati già da inizio anno con l’annuncio di potenziali dazi a comprare più merce e questo ha aumentato lo stock delle merci italiane nei magazzini americani. Il secondo fattore riguarda il fatto che proprio ai primi di agosto è stato definito l’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea che ha stabilito il dazio al 15%. Sicuramente in quel mese c’è stata una contrazione, ma guardando a tutto l’anno o almeno fino ad adesso le esportazioni italiane non stanno risentendo ancora del peso del dazio. Questo lo si potrà commentare solo all’inizio dell’anno nuovo soprattutto dopo la stagione invernale e natalizia: lì si potranno davvero fare i conti”. Così Simone Crolla, managing director AmCham Italy.
