Crisi climatica, il 76% degli italiani chiede più impegno





ROMA (ITALPRESS) – Il 76% degli italiani chiede più sforzi per contrastare la crisi climatica e il 71% è disposto a cambiare il proprio stile di vita per renderlo più sostenibile. È quanto emerge dall’indagine Ipsos Doxa dedicata ad ambiente, clima e transizione energetica, presentata in occasione di Ecomondo e degli Stati Generali della Green Economy.

Il 60% della popolazione si dichiara preoccupato per il cambiamento climatico, una percentuale che sale al 66% tra gli under 25. Ma per oltre la metà degli italiani, il 53%, la transizione energetica procede troppo lentamente. Tra le priorità indicate, ridurre l’uso dei combustibili fossili e accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, seguiti dal risparmio e dall’efficienza energetica.

Il 55% chiede inoltre di ridurre le importazioni di combustibili fossili e investire nelle fonti rinnovabili per rafforzare la sicurezza energetica. Resta però il nodo della competitività: il 50% ritiene che investire nell’ambiente possa ridurre la capacità competitiva dell’Italia. Un quadro che evidenzia la richiesta di politiche più incisive e soluzioni concrete per conciliare transizione ecologica e sviluppo economico.

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