Cresce la formazione imprenditoriale per gli studenti universitari

MILANO (ITALPRESS) – Le università italiane stanno investendo sempre di più nella formazione imprenditoriale, offrendo agli studenti strumenti concreti per sviluppare competenze utili ad avviare e gestire un’azienda. È quanto emerge dal report italiano 2024 del progetto GUESSS, un’indagine internazionale coordinata dalle Università di San Gallo e Berna e, per l’Italia, dall’Università di Bergamo, presentata a Milano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’indagine, condotta su un campione di quasi 4.400 studenti di diversi atenei, evidenzia come negli ultimi dieci anni la percentuale di chi ha frequentato un corso sull’argomento sia passata da meno del 30% a oltre il 35%. Inoltre, le intenzioni di carriera imprenditoriale risultano superiori alla media europea, segno che le università italiane stanno incentivando concretamente questa opportunità professionale.

