Crehan “Gramsci ci dà strumenti per capire anche l’America di oggi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non direi che Gramsci abbia previsto il fascismo in America. Ma ci offre un modo di pensare a ciò che sta accadendo ora negli Stati Uniti. Ci dà soprattutto il giusto tipo di domande da porre.Credo sia importante non fissarsi sulla domanda semplice “L’America sta diventando fascista? O è già fascista?”Perché l’America del 2025 è molto diversa, ad esempio, dall’Italia di Mussolini. Dobbiamo capire che tipo di potere Trump, il movimento MAGA e le forze che li sostengono stanno cercando di conquistare e in che modo lo stanno facendo”. Così all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara, a margine dell’inaugurazione della mostra “Gramsci and Americanism”, organizzata dalla Fondazione Gramsci, la professoressa Kate Crehan della City University of New York.

