IN EVIDENZA

Crehan “Gramsci ci dà strumenti per capire anche l’America di oggi”

Di

Ott 23, 2025


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non direi che Gramsci abbia previsto il fascismo in America. Ma ci offre un modo di pensare a ciò che sta accadendo ora negli Stati Uniti. Ci dà soprattutto il giusto tipo di domande da porre.
Credo sia importante non fissarsi sulla domanda semplice “L’America sta diventando fascista? O è già fascista?”
Perché l’America del 2025 è molto diversa, ad esempio, dall’Italia di Mussolini. Dobbiamo capire che tipo di potere Trump, il movimento MAGA e le forze che li sostengono stanno cercando di conquistare e in che modo lo stanno facendo”. Così all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara, a margine dell’inaugurazione della mostra “Gramsci and Americanism”, organizzata dalla Fondazione Gramsci, la professoressa Kate Crehan della City University of New York.

xo9/sat/azn

sat/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Palermo, Ferrandelli “Nessun gesto può intimidirci, avanti”

Ott 23, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Lions Alessandria: la prevenzione pediatrica sabato 25 ottobre al parcheggio Pacto

Ott 23, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Sport Video

Il ministro Abodi: “Lo stop alle trasferte di tifosi sia elemento di responsabilizzazione”

Ott 23, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Crehan “Gramsci ci dà strumenti per capire anche l’America di oggi”

Ott 23, 2025
IN EVIDENZA

Palermo, Ferrandelli “Nessun gesto può intimidirci, avanti”

Ott 23, 2025
Attualità Cronaca

Reggio Calabria: sequestrati beni per 1 milione ad un imprenditore della Locride

Ott 23, 2025
Attualità Cronaca

Catanzaro: confiscati beni per 1 milione ad un sorvegliato speciale

Ott 23, 2025