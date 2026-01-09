IN EVIDENZA

Crans Montana, Meloni “Serve giustizia, non lasceremo famiglie da sole”

Di

Gen 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Quello che è successo a Crans Montana “non è una disgrazia: è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili e le responsabilità devono essere individuate e perseguite”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno. “Quando sono usciti i primi video di quella notte, sono rimasta molto colpita dal fatto che alcuni di questi ragazzi rimanessero all’interno del locale mentre c’erano già le fiamme. Perché non è stata fermata la musica? Perché non è stato detto a questi ragazzi di uscire? Perché il Comune non faceva i controlli? Leggo che esisterebbero dei video della responsabile di questo locale che è stata ripresa mentre scappava con la cassa: se questo è vero, penso che bisogna essere implacabili”.

sat/azn
(fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Crans-Montana, Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Salute Magazine – 9/1/2026

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Forum sull’acqua a Palermo, Valenza “Ne parliamo come soluzione, non problema”

Gen 9, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Crans-Montana, Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Salute Magazine – 9/1/2026

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Forum sull’acqua a Palermo, Valenza “Ne parliamo come soluzione, non problema”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Crans Montana, Meloni “Serve giustizia, non lasceremo famiglie da sole”

Gen 9, 2026