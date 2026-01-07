Crans-Montana, lo psicologo Giacomel “Lacrime protagoniste ragazzi 3D Virgilio”

IN EVIDENZA

Gen 7, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Più che frasi o parole mi vengono in mente le lacrime, le lacrime sono state le grandi protagoniste di oggi”. Così il vicepresidente di Sipem SOS Lombardia, lo psicologo e psicoterapeuta Ivan Giacomel, dopo l’incontro con i compagni dei quattro ragazzi gravemente feriti nella strage di Crans Montana, che frequentano tutti la terza D del liceo Virgilio di Milano. “Dopo le lacrime – ha aggiunto Giacomel – arrivano alcune parole come panico, paura e angoscia. È normale in questi primi giorni avere reazioni forti, intrusive, preoccupanti, pensieri difficili da elaborare”

