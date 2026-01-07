IN EVIDENZA

Crans-Montana, la psicologa Brivio “In 3D Virgilio trovato grande silenzio”

Di

Gen 7, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Incontrare i ragazzi “Ci voleva, era necessario che ci fosse. Stamattina c’è stato un momento di ascolto” e abbiamo trovato “tutti, e un grande silenzio, perché ciascuno vive le emozioni a modo proprio. Non esiste un modo giusto o unico di comportarsi. Il discorso è che ci sarà bisogno di sostegno per un po’ di tempo e noi continueremo a darlo”. Così la presidente di Sipem SOS Lombardia, la psicologa e psicoterapeuta Roberta Brivio, dopo l’incontro durato due ore con i compagni dei quattro ragazzi gravemente feriti nella strage di Crans Montana, che frequentano tutti la terza D del liceo Virgilio di Milano.

xp9/pc/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tania Giallongo è il nuovo prefetto di Ragusa “Ascoltare tutto il territorio”

Gen 7, 2026
IN EVIDENZA

Strage Crans-Montana, Angelilli ai funerali di Minghetti “Fare giustizia”

Gen 7, 2026
IN EVIDENZA

Crans-Montana, lo psicologo Giacomel “Lacrime protagoniste ragazzi 3D Virgilio”

Gen 7, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Allegri “La quota Champions si è alzata a 74 punti”

Gen 7, 2026
TOP NEWS

Chirurgia vascolare, il San Raffaele di Milano pioniere della mininvasività

Gen 7, 2026
TOP NEWS

Tricolore, Conte “Difendiamo la Repubblica indivisibile e solidale”

Gen 7, 2026
IN EVIDENZA

Tania Giallongo è il nuovo prefetto di Ragusa “Ascoltare tutto il territorio”

Gen 7, 2026