Crans-Montana, Bertolaso “Pazienti in miglioramento, speriamo presto dimissioni”

MILANO (ITALPRESS) – In merito ai feriti nella tragedia di Crans Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, “la situazione è in miglioramento. Tre ragazzi sono sicuramente in una situazione ancora critica: la prognosi è ancora riservata, però stanno migliorando e quindi speriamo presto di poter dire che sono tutti fuori pericolo. Speriamo durante le Olimpiadi di dimettere qualcuno”. Lo ha dichiarato l’assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, a margine dell’inaugurazione del pronto soccorso olimpico al Niguarda.

