Corsa clandestina di cavalli nel catanese, denunciati due fantini

Nov 4, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato due fantini del messinese di 50 e 37 anni per avere organizzato una competizione sportiva in territorio di Campo Rotondo Etneo, in provincia di Catania, alle cosiddette “piscine”. La zona, teatro di altre corse clandestine in passato, è denominata “piscine” perché c’è un’opera incompiuta per realizzazione di un impianto sportivo. Una competizione sportiva tra due fantini al comando di calessi trainati da cavalli è terminata prima del tempo per un grave incidente che ha coinvolto uno degli equidi e alcuni motocicli che a folle corsa inseguivano i concorrenti. L’incidente è stato registrato da uno smartphone in uso ad uno dei tanti sostenitori che seguivano i calessi a bordo di scooter di grossa cilindrata. Il video è stato presto inviato a numerosi “appassionati”, anche per la curiosa partecipazione di due fantini entrambi del messinese che avevano gareggiato a Catania. Dal video era possibile notare che poco prima dell’incidente i due cavalli venivano frustati per spingerli a correre alla massima velocità, preceduti e circondati da numerosi scooter che suonavano il clacson all’impazzata. vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

