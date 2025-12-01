Corecom Sicilia, un patentino digitale per la formazione dei giovani

PALERMO (ITALPRESS) – Il Patentino Digitale si sta affermando come uno dei progetti più significativi promossi dal Corecom Sicilia per rafforzare le competenze digitali degli studenti. A illustrarne obiettivi e contenuti è Aldo Mantineo, commissario del Comitato regionale, che in un’intervista all’Italpress definisce l’iniziativa “un investimento strategico sulla cittadinanza digitale dei più giovani”. Il programma prevede sette incontri da due ore, per un totale di 14 ore che, come precisa Mantineo, “valgono anche ai fini del curriculum di cittadinanza digitale degli studenti”. Il percorso è pensato per fornire una cassetta degli attrezzi utile a orientarsi online in modo corretto: “Bisogna stare in rete e sui social con responsabilità e con consapevolezza”, sottolinea il commissario, spiegando che il corso coinvolge professionisti esterni come “rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti, presidenti degli Ordini degli Avvocati dei territori in cui operiamo, animatori digitali e investigatori informatici della Polizia di Stato, del COSC (Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica)”.

