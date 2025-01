Core, Fabiano “Con Italpress e YouTrend dati, analisi e dibattiti”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo entusiasti di dare il via a questo ciclo di incontribimestrali, una grande opportunità per approfondire temi cruciali per il contesto internazionale e per il nostro Paese, con l’analisi dei dati di Youtrend e gli approfondimenti giornalistici di Italpress. Ringrazio i nostri partner per la collaborazione preziosa e tutti i partecipanti che hanno contribuito a rendere questa prima tappa un successo”. Lo ha detto Pierangelo Fabiano, Ceo di Core, a margine dell’incontro “La nuova America di Donald Trump”, organizzato con YouTrend e Italpress a Roma.

