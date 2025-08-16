IN EVIDENZA

Controlli a tappeto della Questura di Roma per Ferragosto

Ago 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Terra, acqua, aria: sono le tre proiezioni dimensionali del dispositivo operativo messo in campo dalla Questura in occasione della settimana più “calda” della stagione estiva romana, notoriamente caratterizzata da un intenso afflusso di turisti e dalla concentrazione di iniziative di intrattenimento che popolano i luoghi cult della movida, senza trascurare le condizioni climatiche critiche, spesso foriere di conseguenze impattanti sul fronte ambientale. Dalle spiagge di Ostia a quelle di Santa Severa, alle zone portuali di Anzio e Nettuno, con uno spaccato sulle aree lacustri di Albano e sulle sponde del Tevere, le immagini remotizzate dallo “occhio” vigile del Reparto Volo presso la Sala Operativa della Questura hanno consentito di monitorare le strade della nightlife estiva. Coordinate dai Dirigenti dei Commissariati di zona, sono scese in campo tutte le articolazioni specialistiche della Polizia di Stato, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. vbo/mca3
(Fonte video: Polizia)

