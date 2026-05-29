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Conti (E.ON) “Fondamentale accelerare sulle rinnovabili”

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Mag 29, 2026


LECCE (ITALPRESS) – “Siamo in una fase di prezzi alti, ma non” siamo ai livelli della “crisi Russia-Ucraina, quindi, dobbiamo andare avanti con fiducia e trovare soluzioni ma che siano strutturali. Esiste, infatti, una componente di breve termine dove è intervenuto il governo con il decreto bollette, ma è necessario investire in qualche cosa che permetta di raggiungere una affordability di medio-lungo periodo come le rinnovabili. Garantire un sistema più resiliente in grado di assicurare una maggiore indipendenza al sistema Paese è importante”. Così Luca Conti, Ceo E.ON Italia, in occasione del Festival dell’Energia in corso a Lecce. “L’Italia non è un Paese ricco di materie prime e importa moltissimo gas, al contrario quanti paesi in Europa possono avere in alcune zone 1.600-1.700 ore di sole l’anno? La risposta, quindi, è accelerare sulle rinnovabili che per noi è qualcosa di fondamentale”, ribadisce.

xb1/fsc/mca1

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