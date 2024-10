ROMA (ITALPRESS) – “Basta prese in giro, parliamo di realtà. Quel poco di crescita che è rimasta in questo Paese restano agganciati al nostro operato, ai 209 miliardi del Pnrr e alle nostre misure per gli investimenti”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un video sui social risponde al premier Giorgia Meloni, che sempre con un video aveva fatto un bilancio dei primi due anni di governo.

