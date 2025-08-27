IN EVIDENZA

Consumi, in 30 anni accelerano tecnologia e tempo libero

Di

Ago 27, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 la spesa pro capite reale ha raggiunto i 22.114 euro, a fronte di 19.322 euro nel 1995, con un aumento di 239 euro rispetto al 2024 ma ancora inferiore ai picchi del 2007. La rivoluzione tecnologica ha lasciato il segno nei comportamenti di spesa degli italiani: negli ultimi tre decenni la spesa pro capite per informatica e telefoni ha registrato una crescita vertiginosa di quasi il 3.000%. In parallelo, anche i consumi legati alla fruizione del tempo libero – in particolare i servizi culturali e ricreativi – hanno mostrato un progresso significativo, con un aumento reale di oltre il 120%. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane negli ultimi 30 anni.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Venezia, Coppola alla proiezione di pre-apertura

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Beni per 107 mila euro confiscati a imprenditore del nisseno

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Imprenditore operava senza versare le imposte, sequestrati 2,5 mln

Ago 27, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Smartphone, all’828 Fan Festival batteria record con 4 giorni autonomia

Ago 27, 2025
TOP NEWS

Witkoff “Trump presiederà oggi un’ampia riunione su Gaza”

Ago 27, 2025
TOP NEWS

Agli Us Open Sonego out al quinto set con Schoolkate, ok Zverev

Ago 27, 2025
TOP NEWS

Consumi, negli ultimi 30 anni sprint per tecnologia e tempo libero

Ago 27, 2025