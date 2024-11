Consulenti finanziari, dal 17 novembre il congresso Anasf a Napoli

MILANO (ITALPRESS) – La tutela dei cittadini rispetto ai temi dell’economia, dell’educazione finanziaria e dell’intelligenza artificiale, per capire in che modo l’innovazione inciderà nella quotidianità del Paese, anche sul fronte della pianificazione economica. È uno dei temi che saranno al centro del prossimo congresso dell’Anasf, l’Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, in programma a Napoli dal 17 al 19 novembre. Ne ha parlato il presidente dell’Associazione, Luigi Conte, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

